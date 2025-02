Was für ein cooles Booking!

× Erweitern Fotos: M. Rädel

Expand Foto: M. Rädel Eigentlich darf #mensch im Inneren des Klubs nicht fotografieren ...

Iconic! Unter anderem Natalie Robinson, Grace Dahl, Richard Aking, Soundstream und Tama Sumo werden am kommenden Samstag bei der „Klubnacht“ im Berghain für die Musik zum Tanz sorgen.

Und die ist äußerst abwechslungsreich, werden doch auch Red Axes aus Tel Aviv angekündigt, die mit „einer infektiösen Mischung aus Post-Punk, New Wave und Clubsounds verschiedener Epochen“ loslegen wollen – so das Team der (Klub-)Kulturstätte am Ostbahnhof auf seiner Homepage. Die „Klubnacht“ am 22.2. ermöglicht es ab 23:59 Uhr in den verschiedenen Klubbereichen Spaß zu haben, unter anderem die Panorama Bar und die Säule sind offen.

Expand Foto: M. Rädel Joko Koma Joko Koma war schon einmal das Berghain-Werbegesicht

► Das imposante Gebäude im Berliner Stadtteil Friedrichshain (Am Wriezener Bahnhof) beheimatet das Nachfolgeprojekt des legendären Klubs Ostgut (1998 – 2003), der wiederum aus der schwulen (Fetisch-)Partyreihe „SNAX Club“ heraus entstanden ist. Das Berghain ist seit 2004 ein international bekannter und populärer – recht queerer – Techno-Klub. Ein ehemaliges DDR-Fernheizwerk aus den 1950ern, das zum Klub umgestaltet wurde, hier finden aber auch Ausstellungen statt, etwa das „Tom of Finland Art & Culture Festival“.

