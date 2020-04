Dann kommt die Kunst eben zu Dir!

× Erweitern Schwules Museum

Nicht nur Restaurants und Klubs sind aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, auch die Kulturstätten – Museen, Theater und Varietés. Womöglich ist das aber auch für manchen die Chance, sich endlich (!) mal mit sonst in einem Museum gezeigter Kunst zu beschäftigen oder sich sonst „übersehene“ Shows anzusehen, virtuell oder via Streaming.

Zum Beispiel das BKA Theater am Mehringdamm erfreut mit Streaming-Shows und auch viele große Museen bieten virtuelles Erleben an. Und nicht nur die. Das Schwule Museum präsentiert am Donnerstag ab 19 Uhr den Film „Carlas Wohnzimmer“, der Anfang März im Rahmen der Ausstellung „TransTrans“ im Schwulen Museum lief.

In dem 35-minütigen Dokumentarfilm beschäftigen sich die Filmemacher*innen Sabrina Rücker und Brian Andrew Hose via Interviews mit Gender-Themen. „Außerdem kommentieren sie Dr. Magnus Hirschfelds Psychobiologischen Fragebogen von 1925, sowie Auszüge aus Briefen, die die Transfrau Carla Erskine Anfang der 1950er-Jahre an den Arzt Dr. Harry Benjamin schickte“, so das Schwule Museum über den Film. „Die Interviews fanden im nachgebauten Wohnzimmer von Louise Lawrence durch, wo Carla in den 1950er Jahren Fotos ihrer Freund*innen machte, die sie Benjamin für seine Forschungen schickte.“

