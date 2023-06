Das perfekt böse Kultmusical

× Erweitern Foto: DERDEHMEL / Urbschat Schlosspark Theater

„The Addams Family“ ist ein Grusical über Liebe, Ehrlichkeit und die Sehnsucht nach „Normalität“.

Willkommen in der Addams Family! Sie ist der reinste Alptraum und das kultige Gegenmodell zur heilen Welt einer „normalen“, spießigen Familie. Aber was ist schon normal?

Das Musical erzählt die Geschichte der gleichnamigen Cartoon- und Filmserie. Wednesday Addams – ohne Zweifel die Prinzessin der Dunkelheit – ist erwachsen geworden und verliebt sich in einen hübschen, intelligenten Jungen aus einer respektablen Familie. Alles verändert sich für die Family Addams in einer schicksalsvollen Nacht, in der sie ein Abendessen für Wednesdays Freund und seine Eltern veranstalten. Ab dem 22. Juni und noch bis zum 2. Juli im Schlosspark Theater. www.schlossparktheater.de