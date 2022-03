Das Schöne zulassen mit Mann, Hund und Kaffee

× Erweitern Foto: @o._._.schulze Oliver

Der mehrfach ausgezeichnete Sportler Oliver aus Brandenburg verrät, wie er sich in diesen Zeiten voller Hiobsbotschaften glücklich hält.

Der perfekte freie Tag besteht für den Sportler darin, erst mal auszuschlafen, im Bett kuscheln und gemeinsam mit seinem Partner einen Kaffee zu trinken, dann mit dem gemeinsamen Hund Poncho an der frischen Luft spazieren zu gehen und am Wasser sitzen.

„Ich gönne mir sehr gerne ein Stück Torte in meinem Lieblingscafé und genieße dort diese kleine Auszeit“, so der Tätowierte. Gibt es einmal zu viel Stress oder Kummer, so hilft ihm die schöne Natur Brandenburgs: „Den Kopf bekomme ich bei meinen Spaziergängen mit Poncho frei ... Schön am Wasser oder im Wald spazieren gehen ...“ www.instagram.com/o._._.schulze, www.facebook.com/oliver.schulze.739

× Erweitern Foto: @o._._.schulze Oliver, Stricken Neben Stricken – nicht nur nackt – hat er auch das Designen von Schmuck für sich entdeckt