× Erweitern Grafik: SchwuZ Das SchwuZ am Strand!

sage beach Hier an der Spree wird gefeiert! Oder auch die Seele baumeln gelassen ...

Hier feiern wir immer gerne. Und nicht nur wir, auch Legenden wie Tiefschwarz oder Schauspieler wie Lukas Sauer sind hier anzutreffen, am SAGE Beach an einer von Berlins Wasserstraßen. Ende August veranstaltet der Neuköllner Klub SchwuZ hier ein „Queer Summer Open Air am SAGE Beach“.

An einem Sonntag im August, ab 15 Uhr kommt die Community zusammen. Via E-Mail an uns werden für den 22.8. unter anderem folgende DJs angekündig: Jacky-Oh Weinhaus, marsmaedchen, Mavin, Ena Lind, Rotciv, Stella Zekri, Mona Ladoll, Alexander Cameltoe, Bambi Mercury (großes Bild oben), Queen Of Virginity, Gieza Poke, Miss Ivanka T. und Katana Six. Na, das liest sich doch gut. Und klingt sicher noch besser! Auch dabei ist die Deutsche Aidshilfe, die mit einem Stand vertreten sein wird.

Hinweise

Die Tickets für „Queer Summer Open Air: Dünen der Leidenschaft – Das SchwuZ am Strand“ sind personalisiert und Besuchende benötigen einen tagesaktuellen negativen COVID-19-Schnelltest oder einen Impfnachweis / Genesenennachweis. Eine COVID-19-Schnellteststation befindet sich direkt vor dem Eingang zum SAGE BEACH; ebenfalls ist vor Ort eine Registrierung mit der Corona-Warn-App oder der Luca-App notwendig. Beim Tanzen, in Warteschlangen auch Stehen ist das Tragen einer Maske vorgeschrieben. Es gibt keine Gästeliste! Die Party soll helfen, dass das SchwuZ überlebt. www.schwuz.de

Über das SchwuZ

Der größte queere Szeneklub Berlins und DAS Urgestein des Berliner Nachlebens. Jedes Wochenende seit 1977 ließen vor Corona DJs und Dragqueens an den Plattentellern ihr Publikum tanzen. Je nach Veranstaltung zu unterschiedlichen Klängen: etwa Eurodance und Pop bei PLASTIC, House und Diven bei DIVAS oder Disco bei bump! – das freute auch Gäste wie Jean Paul Gaultier, Magic Magnus, Wolfgang Joop sowie Erasure. Blondie und Rick Astley gaben hier schon Konzerte. 2020 wurde das SchwuZ mit dem Respektpreis ausgezeichnet, immer noch kämpft man mit den Auswirkungen der Pandemie.