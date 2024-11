Das SchwuZ gibt es jetzt im Abo!

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ

Expand Foto: M. Rädel DJ mikki_p und Destiny Drescher sind regelmäßig im SchwuZ zu erleben

„Freier Eintritt, Rabatt auf alle Getränke und exklusive Specials“ werden versprochen, wenn #mensch sich die „SchwuZ Unlimited“-Karte gönnt. Die kostet im Monat 29,90 Euro und bietet scheinbar nur Vorteile.

„Komm vorbei, wann immer du möchtest, und genieße unsere legendären Partys und Shows – ohne extra zu zahlen“, so das Team des 1977 gegründeten Klubs via E-Mail. Denn das Abo garantiere „freien Eintritt zu allen regulären Events“. Das ist aber noch nicht alles! Denn es gibt zudem noch 10 % Rabatt auf alle Drinks.

Und du musst nicht mehr in der Schlange warten, du kannst einfach zum Einlass vor, ganz so wie im Fitnessstudio. „Ob du jede Woche dabei bist oder nur ab und zu vorbeischauen willst – mit SchwuZ Unlimited hast du volle Flexibilität. Du bestimmst, wie oft du kommst, und hast immer die volle Kontrolle. Kein Risiko, nur Vorteile“, so das SchwuZ (Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln) in seiner E-Mail an uns. Eine Kündigung des Abos sei jederzeit möglich. Was haltet ihr davon? Hier kannst du das Abonnement abschließen: SchwuZ Unlimited.

