Das SchwuZ hat „Daddy Issues“

Foto: M. Rädel Daddy Issues „Daddy Issues“-Gäste Alex Mercurio und Freundin

Und das ist wunderbar! Immerhin ist die „Daddy Issues“ eine seit Jahren erfolgreiche und international populäre Party, die schon an vielen Orten begeisterte, seit 2020 im SchwuZ.

Am 22. Juli ist die Veranstaltung die „Official Pride Berlin Warm Up Party“ am Abend vor der großen Parade, der bunten Demonstration. Angekündigte Künstler*innen sind unter anderem Borja Peña, Shimmy G, Thommy Hart und Strify.

Auf seiner Homepage freut sich das Team vom SchwuZ schon auf die Sause und verrät: „Daddy Issues ist eine All-inclusive-Queer-Party, die für alle offen ist. Bringe also deinen Daddy, dein*e Freund*in und deine*n Schwarm mit, lebe dein bestes Leben bei uns und lasse deine Masc-4-Masc-Attitüde an der Tür liegen. Komm zu Daddy und lass uns all diese Probleme weg tanzen!“ Einlass ist ab 21 Uhr, Party dann ab 23 Uhr. Und du musst mindestens 18 Jahre alt sein.

22.7., Daddy Issues – Official Pride Berlin Warm Up Party, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr