Das SchwuZ kommt zu dir

× Erweitern SchwuZ

Foto: M. Rädel Rosetta Bleach (Bild) ist mit dabei, Bambi Mercury auch

Durch die Corona-Pandemie ist es weiterhin nicht möglich, die Klubs zu öffnen. Open Airs gehen, geschlossene Partys nicht. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, queeres Szeneleben zu genießen und die queere Community zu unterstützen.

Jahrzehntelang definierten sich viele darüber, wohin sie nachts ausschwärmen. Man nutzte die Klubwelt, um Teil seines Wesens auszudrücken. Man schloss hier Freundschaften, manch einer fand die große Liebe, alle konnten sich in diesen von DJs bespielten und Künstlern gestalteten Safe Places entfalten. Und jetzt müssen wir für diese durch die Corona-Pandemie stark bedrohten Stätten etwas tun!

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Jade Stievermann Jade Pearl Baker (links im Bild) ist ebenfalls am Start

„Wir streamen für Euch live aus dem SchwuZ mit Musik, Kultur, Klatsch, Tratsch & Politik, bis es wieder richtig mit dem Tanzen und Verlustieren in den heiligen Hallen mit Euch – den süßesten und heißesten Queers der Welt – losgeht“, so das Team vom SchwuZ auf Facebook. „Save our SchwuZ: Alle, die den Stream vor und hinter der Kamera auf die Beine stellen, arbeiten ehrenamtlich. Und weil ihr keinen Eintritt zahlen müsst, seid ihr herzlichst eingeladen, das SchwuZ finanziell zu supporten. Jeder Cent zählt, damit Euer SchwuZ überlebt. Danke!“

22.8., SchwuZ Soli-Live Stream – I Wanna Stream for Somebody (Who Loves Me), 19 Uhr, www.facebook.com/schwuz/live, www.youtube.com/SchwuZ/live

Foto: Matthias Hamann/schwuZ.de SchwuZ Vor Corona tobte hier das Leben ...

PayPal: spende@schwuz.de

GoFundMe:

www.gofundme.com/f/saveourschwuz

Überweisung:

SchwuZ Kulturveranstaltungs GmbH

IBAN: DE05 1004 0000 0534 5772 02

Verwendungszweck: Spende SchwuZ

www.schwuz.de