Das SchwuZ setzt auf Erotik

Expand Bild: www.schwuz.de Simon K. Pole wird für euch strippen

Gleich zwei Veranstaltungen locken Klubber mit Erotik und Darkroom in die Rollbergstraße. Das SchwuZ will mit den Partys „Buttcocks – Grind & Dance“ (am 25.1., ab 23 Uhr) und „Sluthouse – Cum As You Are!“ (24.1., ab 23 Uhr) den Winterblues vertreiben. Musik kommt dabei aber auch nicht zu kurz!

Dafür sorgen DJs wie zum Beispiel Trust.The.Girl (bei der „Buttcocks –Grind & Dance“) und Fixie Fate (bei der „Sluthouse – Cum As You Are!“). Und die trifft bei der Party am 24. Januar auf eine weitere Dragqueen, denn Anna Klatsche hostet den „FUCKINGHAM PALACE – The Walk-through Darkroom“ in der „Pepsi Boston Bar“. Am Samstag, den 25.1., bei der „Buttcocks“ werden sich unter anderem Emilia Callari, Loves_kills & sciarada vom Duma Collective im „Disco.Darkroom“ für dich, für euch ins Zeug legen ...

× Erweitern Foto: M. Rädel Fixie Fate Seit vielen Jahren mischt die Berliner Dragqueen Fixie Fate die Community als DJane, Veranstalterin und auch mal als Host auf. Am 24. Januar ist sie im SchwuZ am schönen Start!

24. und 25.1.., SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Wir sind auch auf Instagram: