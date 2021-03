Dein SchwuZ streamt

× Erweitern Foto: www.schwuz.de SchwuZ

SchwuZ Renoviert und leider (noch) geschlossen: das SchwuZ

Beste queere Unterhaltung und auch eine schmerzvolle Erinnerung, dass seit einem Jahr die Klubwelt auf Eis liegt und all die Kreativen der Nacht, wo jeder sein konnte, wie sie/er will, die einst in diesen Safe Spaces arbeiteten und erfreuten, darben.

Über den Stream am 13. März verrät das queere Team der Neuköllner Institution: „Im Zentrum des Programms ab 20 Uhr im Livestream (SchwuZ Youtube & Facebook) stehen weibliche Ikonen. Der Termin liegt nah am 8. März und damit dem Frauen*kampftag. Das komplette Showprogramm ist deshalb den persönlichen weiblichen Ikonen* der Performer*innen gewidmet. Geschlechternormen und Weiblichkeitsfeindlichkeit trifft neben Frauen auch feminine Männer, Tunten, Schwule und Drags. Wir finden Weiblichkeit aber großartig und so setzen wir mit diesem Stream ein Zeichen für mehr Tuntigkeit und für mehr Sichtbarkeit für weibliche Ikonen und Künstler*innen. Die Zuschauer*innen erwartet dabei ein fulminantes Showprogramm mit Dragperformances, Livegesang und interaktiven Attraktionen.“

Wer ist alles mit dabei am 13. März ab 20 Uhr? Angekündigt wurden unter anderem Ellie Caballé (Bild unten), Schauspielerin Victoria Bacon, Anna Klatsche, Strawberry KaeyK, Ocean, Biggy van Blond und Edith Schröder, Judy LaDivina, Jurassica Parka, Destiny Drescher sowie Fixie Fate. Wir freuen uns drauf!

Hier kann man helfen: PayPal: spende@schwuz.de, Überweisung: SchwuZ Kulturveranstaltungs GmbH, IBAN: DE05 1004 0000 0534 5772 02, Verwendungszweck: Spende SchwuZ

www.facebook.com/schwuz/live, www.youtube.com/SchwuZ/live