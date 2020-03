Das SO36 braucht Deine Hilfe

× Erweitern Foto: M. Rädel so36

Das SO36, Ende des 19. Jahrhunderts als „Restaurationsladen“ erbaut, ist seit August 1978 mehr als nur ein Klub oder eine Punk-, Absturz- und Konzert-Adresse. Im „ESSO“ werden damals wie heute Polit- und Soli-Aktionen und alternative CSDs geplant und (v)erarbeitet, queere Projekte unterstützt und queeres Leben gegen religiösen oder politischen Fanatismus verteidigt. Hier wirkten und feierten schon New Order, Wolfgang Müller, Kippenberger, The Cure, Maria Psycho, Nena, Die Ärzte und auch DJ mikki_p. Doch diese Kulturstätte ist nun in Gefahr! Eben erreichte uns dieses Schreiben vom SO36:

„Spendenaufruf Scheisse! Ja, es hat uns auch erwischt!! Touren werden abgesagt, Veranstaltungen verboten oder verschoben… und das SO36 steuert in die Katastrophe. Eventuell werden demnächst einfach alle öffentlichen Orte dicht gemacht und dann kann sich jede*r ausrechnen, wie lange ein Laden wie das SO36 ohne jeglichen Einnahmen durchhalten kann. Wir schätzen etwa 1 Monat. Miete, Strom, Löhne, Sozialversicherung, das sind alles Kosten, die unabhängig davon anfallen, ob hier auch nur ein einziges Bier über den Tresen geht oder ein einziger Song aus den Boxen kommt. Deshalb: WIR BRAUCHEN HILFE!!

Wir sprechen natürlich mit allen Vermieter*innen, Krankenkassen und Ämtern, wie es mit Stundung aussieht und ergründen gerade, wie das mit der Kurzarbeit funktioniert. Aber all das wird nicht ausreichen um das SO36 auf bisher noch nicht absehbar lange Zeit ohne Einnahmen zu erhalten. Unklar ist dann, ob es den Laden noch gibt, wenn sich die Situation geändert hat und Konzerte und Parties wieder stattfinden dürfen Wenn euch dieser Ort mit all seinen guten und schlechten Seiten erhaltenswert erscheint, dann SPENDET uns bitte, was ihr könnt! Wir sind ein gemeinnütziger Verein und können steuerlich relevante Belege über eure Spende ausstellen. Für Kleinbeträge haben wir einen Paypal Account eingerichtet: spenden@so36.de Man kann uns aber natürlich auch Geld überweisen oder im Büro vorbeibringen, bitte meldet euch bei uns, wegen der Öffnungszeiten unter post@so36.de Vielen Dank! Euer SO36 Sub Opus 36 e.V. – Oranienstr. 190 – 10999 Berlin – www.so36.de – 030/61401306 Spendenkonto: Sub Opus 36 e.V. Berliner Sparkasse DE52 1005 0000 0670 0073 15

