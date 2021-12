„Das Tischfeuerwerk bin ich!“ – Désirée Nick

× Erweitern Foto: Markus Rock Désirée Nick Die Comedy-Queen, Buchautorin, TV-Diva und Schauspielerin hat eine Silvestershow am Start

Foto: M. Rädel Désirée Nick Funfact: Mitte der 1990er spielte Désirée Nick bei „Neurosia“ von Rosa von Praunheim mit, es war eine ihrer ersten Filmrollen

Schon recht früh kann man am 31. Dezember la Nick beim Silvester-Special in der 1960 von unter anderem Dieter Hallervorden gegründeten Kabarett-Bühne erleben.

Die Berliner Comedienne lädt um 14 und 17 Uhr ein, einen Jahresausklang der spitzzüngigen und anspruchsvollen Art zu genießen. Das haben wir uns anlässlich des zweiten Corona-Silvesters auch wirklich verdient!

Begleitet wird die „Queen of Mean“ Désirée Nick bei ihrer One-Woman-Silvestershow „Das Tischfeuerwerk bin ich!“ am Flügel von Tilmann Albrecht. Eine seit den 1990ern mit „boshafter Ernsthaftigkeit, eiserner Disziplin und brillantem Witz“ erfolgreiche Diva zum Jahreswechsel, wunderbar. Diese „all singing, all dancing Cabaret Show with Pianist and Chansons“ ist übrigens auch ein schönes Geschenk für deine Lieben ...

31.12., Désirée Nick „Das Tischfeuerwerk bin ich! – Silvester Spezial“, Die Wühlmäuse, Pommernallee 2 – 4, U Theodor-Heuss-Platz, 14 und 17 Uhr, www.wuehlmaeuse.de