Foto: Dayanita Singh Museum of Chance, 2013 © Dayanita Singh

Die Schwarz-Weiß-Fotografien der Künstlerin Dayanita Singh begeistern seit Jahrzehnten. Im Gropius Bau widmet man sich nun fast ein halbes Jahr ihrer Kunst.

Neben ihren wichtigsten Werken wird auch völlig neue Kunst zu sehen sein. So wurde die Arbeit „Let’s See“ speziell für diese Mitte März startende Ausstellung realisiert, die von Stephanie Rosenthal, der Direktorin des Gropius Bau, kuratiert wird. „Singhs Schwarz-Weiß-Fotografien schaffen Archive und Räume, die Menschen und Architekturen mit unterschiedlichen Hintergründen und aus verschiedenen Regionen miteinander in Verbindung setzen. Fotografien sind in diesen Werken jedoch nur das Rohmaterial. Singh baut mobile Strukturen aus Teakholz, durch die ihre Bilder neu arrangiert, kombiniert und räumlich neu erlebt werden können; ihre Fotografie beginnt und endet immer mit der körperlichen Erfahrung. Durch einen Prozess der akribischen und zugleich intuitiven Bearbeitung verwandelt Singh ihre Bilder in Fotoarchitekturen, Montagen und Buchobjekte – immer geleitet von Grundsätzen der Fluidität, Musikalität, Choreografie und Bewegung.“ Die spannende Ausstellung ist bis Anfang August zu erleben.

18. März bis 7. August, Dayanita Singh: Dancing With My Camera, Gropius Bau, Niederkirchnerstraße 7, S+U Potsdamer Platz, www.gropiusbau.de