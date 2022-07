Dean Reed, „Elvis der DDR“

Eine letzte Show für Dean Reed, den „Elvis der DDR“ –Wiederaufnahme am 18. August.

Was war da los: ein singender Cowboy landet in der Hauptstadt der DDR, und reitet Lasso-schwingend durch „Ein Kessel Buntes“? Dean Reed, geboren in Denver, Colorado wollte die Stimme der Unterdrückten sein. In Lateinamerika ein Star, kam er auf Umwegen über Spanien, Italien und die UdSSR in die DDR, wo er in den 70ern dem Sozialismus den Hüftschwung lehrte.