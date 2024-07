„dein körper ist genug“ in der Alten Münze

×

Foto: Caro Gugu – „Filip" „Kein Kind sollte sich Sorgen machen müssen, nicht der Norm zu entsprechen. Kein/e Teenager*in sollte in psychische Probleme geraten oder Essstörungen entwickeln, weil der Körper wegen vermeintlicher Andersartigkeit gemobbt wird." Caro Gugu

Foto: Caro Gugu – „Len" „Eigentlich ist mir erst in späteren Situationen bemerkbar gemacht worden, dass ich überhaupt einen Körper habe, der außerhalb der normalen Maßstäbe steht." Len

Mit dem eigenen Körper zufrieden zu sein, das ist ein langer Weg. Die Werbewelt, die Medien, Kunstbilder der KI, sie alle präsentieren perfekte, feste und makellose Körper. Diese Ausstellung will zeigen, dass Vielfalt schön ist, Menschen ohnehin immer wertvoll und dass das Leben, die queere Community vielfältig ist.

„Vor und hinter der Kamera setze ich mich für Sichtbarkeit und Akzeptanz aller Körper ein“, so Caro Gugu, Fotografin und zudem Leiterin der Initiative „dein körper ist genug“, die am 19. Juli in der Alten Münze (Molkenmarkt 2, U Klosterstraße, S Alexanderplatz) in Berlins schöner Mitte die gleichnamige Ausstellung eröffnet. „Mit authentischer und ungeschönter Aktfotografie von echten Menschen und ihren Geschichten kämpfe ich seit 2019 für die Akzeptanz, Sichtbarkeit und Wertschätzung von (Körper-)Vielfalt. Neben interaktiven Opening & Closing Events mit Musik und Poetry Slam in der Alten Münze biete ich einen kostenfreien Bodylove Circle Workshop und Fotoshooting-Slots an“, so die Safe-Space-Fotografin, Künstlerin und Aktivistin, die zuvor als studierte HRlerin im Diversity Management tätig war. Mehr über ihre Arbeit und ihre Kunst erfährst du hier: dein-koerper-ist-genug.jimdosite.com, auf Social Media kannst du hier in Kontakt treten: www.instagram.com/deinkoerperistgenug und hier kannst du Caro Gugu, weiterhin als Systemischer Coach mit Fokus auf Diversity Management tätig, unterstützen: ko-fi.com/deinkorperistgenug. Die Ausstellung „dein körper ist genug“ läuft in Berlin vom 19. Juli bis zum 1. August, im Fokus steht hier die queere Community.

Foto: Stefanie Ulrich – „Fanny" „Kein (junger) Erwachsener sollte suizidiale Gedanken haben, weil er/sie/they sich wegen des Körpers nicht geliebt fühlt." Caro Gugu

Foto: Jennifer Reissmüller „Udo und Doris" „Es ist an der Zeit, dass die Menschheit die Diversität unserer Körper als etwas völlig Normales akzeptiert." Caro Gugu

