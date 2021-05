Dein SchwuZ am Mittwoch

× Erweitern SchwuZ

SchwuZ

Als dieser Artikel online ging, waren es noch ca. 30 Stunden hin bis zum Dragqueen-Wettbewerb vom SchwuZ. Einem dreistündigen queeren Show-Spaß, der direkt nach der „Tagesschau“ startet und für knallbunten Eskapismus steht. Vermuten und hoffen wir.

Das Team des 1977 an den Start gegangen Klubs in Neukölln dazu auf Social Media: „EURO DIVA wird der international Tunt*Contest des Jahrhunderts! Ach was, des Jahrtausends! Nein besser, des Monats! Dreißig Diven treten in einem elektrisierenden und digitalen Songcontest für eine gute Sache an. Das Publikum entscheidet, wer die Gewinner*in der Herzen und die sagenumwobene Euro Diva des Jahres 2021 wird.“ Wir sind gespannt. Und am Rechner dabei!

Über das SchwuZ

Der größte queere Szeneklub Berlins und DAS Urgestein des Berliner Nachlebens. Vor Corona jedes Wochenende seit 1977 ließen DJs und Dragqueens an den Plattentellern ihr Publikum tanzen. Je nach Veranstaltung zu unterschiedlichen Klängen: etwa Eurodance und Pop, House oder Disco. Das freute auch Gäste wie Jean Paul Gaultier, Magic Magnus, Wolfgang Joop sowie Erasure. Und sogar Blondie und Rick Astley gaben hier schon Konzerte. 2020 wurde das SchwuZ mit dem Respektpreis ausgezeichnet. www.schwuz.de