Del LaGrace Volcano im Künstlerhaus Bethanien

× Erweitern Foto: Del LaGrace Volcano

Expand Foto: Del LaGrace Volcano

Ab der Vernissage am 23. Mai ist im Rahmen der Ausstellung „BODIES OF RESISTANCE “ die Fotografie von Del LaGrace Volcano zu erleben. Leben und Aktivismus sind für das Werk von Del LaGrace Volcano untrennbar miteinander verbunden. Volcano handelt nach dem Motto „calling in“ statt „calling out“ und bewegt sich buchstäblich auf Augenhöhe mit den Porträtierten vor der Kamera.

Volcano, Jahrgang 1957, lässt sich am besten als eine Ikone der queeren, nicht-binären, genderfluiden Szenen und (Sub-)Kulturen beschreiben und schafft seit 1974 interventionistische Kunst, vor allem mit dem Medium der Fotografie. Volcano ist ein*e Fotograf*in, Performer*in, Aktivist*in und Filmemacher*in, gesegnet mit einer selbstironischen, etwas lakonischen Sprachbegabung, die eine Superkraft gegen alle Versuche entwickelt, die gender-queere Community zu denunzieren. Bis zum 16. Juni ist die Ausstellung im Künstlerhaus Bethanien (Kottbusser Straße 10, Di – So 14 – 19 Uhr) zu erfahren. Kunst, die berührt und die jüngste Geschichte der LGBTIQ*-Community erzählt. Del LaGrace Volcanos fünfzigjähriges Bildarchiv umfasst enge Freund*innen wie Kathy Acker, Jack Halberstam, Lola Flash, Paul B. Preciado und Kate Bornstein sowie feministische und Trans-Ikonen wie Kate Millet, Joan Nestle und Leslie Feinberg. Volcano ist auch in Kultfilmen wie Dandy Dust (1998) von Ashley Hans Scheirl und in zahlreichen Dokumentarfilmen zu sehen, von Gabriel Baurs Venus Boyz (2002) bis hin zum aktuellen Dokumentarfilm Narcissism (2022), der von Toni Karat in Berlin gedreht wurde. www.instagram.com/dellagracevolcano