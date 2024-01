Berliner CSD e.V. sieht die „Demokratie in Gefahr“

Foto: M. Rädel CSD Berlin Berlin bleibt bunt!

Der Berliner CSD e.V. ist aufgrund hoher Umfragewerte der teilweise rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) und der zunehmenden Verhärtung gesellschaftlicher Debatten über die zukünftige Sicherheit queerer Menschen besorgt.

„Die Situation ist besorgniserregend. Die AfD hat in der Vergangenheit durch ihr politisches Handeln oft genug gezeigt, was queere Menschen im Falle einer Regierungsbeteiligung erwartet. Die Community ist zu Recht sehr besorgt und viele von uns fühlen sich ohnmächtig. Es wird Zeit, dass wir gemeinsam unsere Stimme erheben und für die Demokratie kämpfen, denn sie ist in Gefahr!”, betont Stella Spoon, Mitglied im Vorstand vom Berliner CSD e.V..

„Wir machen uns große Sorgen um die zukünftige Sicherheit für queere Menschen. Der rechtsextreme Flügel in der AfD wird immer stärker und der Ton in der Gesellschaft immer rauer. Es ist nur eine Frage der Zeit bis bestehende Minderheitenrechte für queere Menschen in Frage gestellt werden. Der Berliner CSD e.V. wird seine Stimme in diesem Jahr noch stärker nutzen, um Demokratiefeind*innen und Spalter*innen entschieden entgegenzutreten.”, ergänzt Marcel Voges, Mitglied im Vorstand vom Berliner CSD e.V..

Die AfD hat im Deutschen Bundestag immer wieder Anträge eingebracht, die die Situation queerer Menschen verschlechtern würde. Im Jahr 2018 wollte die AfD die Ehe für alle wieder abschaffen, obwohl es hohe Zustimmungswerte in Deutschland dafür gibt. Darüber hinaus setzen AfD-Politiker*innen immer wieder queere Menschen mit Straftäter*innen gleich oder produzieren Feindbilder gegen Trans*menschen. www.csd-berlin.de