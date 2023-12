Denke ich an den Minotauros ...

× Erweitern Bild: Heyd Fontenot Der Künstler hinterfragt mit seinen Werken auch (toxische) Männlichkeit

Bild: „Pink Medusa“, Heyd Fontenot Podiumsdiskussion: Donnerstag, 14. Dezember, 19 – 21 Uhr, mit Heyd Fontenot, der Autorin Daisy Nikoloska und der Journalistin Janna Shaw

In der griechischen Mythologie wurde jenes Mischwesen aus Stier und Mensch, entsprungen aus der sexuellen Begegnung der Tochter des Sonnengottes Helios und einem Stier, meist negativ dargestellt. Hier nicht.

Der antiken Figur, der alle neun Jahre sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen geopfert werden mussten, die in einem Labyrinth auf Kreta lebte, nahm sich der Künstler Heyd Fontenot an. Und nicht nur ihr!

„Fontenots Kunst zerstört die Idolisierung des idealen Körpers, indem er sich für Body Positivity {...} einsetzt {...}. Mit Zeichnungen von Figuren wie Zentauren, Medusa und vielen Charakteren, die einfach menschlich zu sein scheinen, verwandelt sich der Galerieraum selbst in eine labyrinthische Reise, die an die komplizierten Wege des Lebens voller Freude, Fehler und der unausweichlichen Präsenz unserer eigenen inneren Minotauren erinnert“, so die Galerie dazu. Heute eröffnet Heyd Fontenots Ausstellung „When I Think About a Minotaur“ in der Galerie SomoS am Kottbusser Damm 95 (U8 Schönleinstraße). Los geht es um 18 Uhr, die Ausstellung geht bis zum 13. Januar 2024. somos-arts.org