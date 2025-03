Der 12. Geburtstag – blu gratuliert

×

Foto: M. Rädel MEMBERS, Chantals House of Shame DJ mikki_p und Milan von der „MEMBERS" – erwischt im Lokschuppen

Foto: M. Schmidt Marc Miroir

Wir gratulieren dem Team der MEMBERS, allen voran dem Miterfinder DJ Marc Miroir und dem Veranstalter Milan Brinker (im Bild oben rechts, links: DJ mikki_p), zu 12 Jahren Klubkultur und Party-Innovation. Gefeiert wird das Jubiläum am 11. April ab 23 Uhr.

Foto: M. Moll MEMBERS

Angekündigt werden unter anderem Handmade (Tresor) sowie Glam Sesh und Marc Miroir. Über die Geschichte der EDM-, Deep-House- und Techno-Party verriet uns der DJ und Producer einmal im Interview: „Max und ich haben die MEMBERS Anfang 2013 in einem neuen Klub zwischen Friedrichshain und Lichtenberg gestartet. Er hieß Kosmonaut und wir haben dort monatlich etwas bis heute Einzigartiges etabliert: eine Party, die es schaffte, den weiten Regenbogen der verschiedensten Körperideale, Altersgruppen, sozialer Hintergründe etc. zu vereinen, die gay, aber auch schon queer war, bevor der Name überhaupt in Gebrauch kam. Viele namhafte DJs haben bzw. wollten dort spielen. Der Fokus lag auf hochwertiger Klubmusik mit einer diversen und sexy Crowd. Mit dem Verkauf des Kosmonauts sind wir auf die Hoppetosse und danach ins Æden. Beide Klubs waren bis dato nicht auf der Landkarte der schwulen und queeren Partys ...“ Und nun sind es schon 12 Jahre, wir gratulieren! Am 11. April kannst du dich übrigens während der Party stärken und erholen, es gibt einen Coffee Truck und einen Chill-out-Bereich.

11.4., „MEMBERS“, Sonnenraum (Arena Market Berlin), Eichenstraße 4a, U Schlesisches Tor, S Treptower Park, 23 Uhr

