Der 3. „East Pride Berlin“

Es ist noch längst nicht alles erreicht!

Foto: M. Rädel

Am 24. Juni startet um 15 Uhr an der Gethsemanekirche im Prenzlauer Berg der „East Pride Berlin“ und demonstriert queer, bunt und divers über den Alexanderplatz hin zur Botschaft der Republik Uganda, einem Land, das 2023 menschenverachtende Anti-Queer-Gesetze verabschiedet hat (wir berichteten).

Das Motto provoziert sicherlich die Kleingeister: „Homosexualität ist für alle da“. Was es damit auf sich hat, verrät das Team via E-Mail: „LGBTIQ gehen auf die Straße und demonstrieren für ihre Rechte und für ihre Lebensformen. Unter dem Motto 'Homosexualität ist für alle da' wollen wir deutlich machen, dass Homosexualität eine positive und friedensstiftende Kraft ist, die alle Menschen bewegen kann. Homosexualität ist nicht eine Sache von Minderheiten. Schwerpunkt der Demo wird die Situation unserer Geschwister in Uganda sein, die seit kurzem wieder mit der Todesstrafe bedroht werden.“

24.6., „East Pride Berlin 2023“: East Pride Berlin, „Gaychurch Berlin – Gottesdienst – offen für alle!“: GayChurchBerlin, „Lesben Stammtisch“, samstags 11 – 12 Uhr, LesbenStammtischamKarlAugustWochenmarkt