Der Berliner CSD will „nie wieder still“ sein

Vom 28. Juni bis zum 27. Juli gibt es wieder einen „Pride Month" in Berlin. Die Demonstration in Berlin ist am 26. Juli.

In etwas über drei Monaten startet der Berliner „Pride Month“. Schon jetzt gibt es erste Updates, die wir verkünden können. Zum Beispiel zum Motto.

Marcel Voges, Vorstandsmitglied des Berliner CSD e. V. äußert sich schriftlich via E-Mail zum CSD-Motto 2025. „Nie wieder still heißt für uns als Community, dass wir laut bleiben, dass wir uns nicht verdrängen, übersehen oder unsichtbar machen lassen. Die Angriffe auf unsere Rechte werden nach der Bundestagswahl nicht verschwinden. Wir müssen wachsam bleiben. Als Berliner CSD e. V. werden wir einen Schutzschild um die queere Community bilden. Still war gestern, heute wirds laut und bunt.“ Das diesjährige Motto „Nie wieder still” sei die Fortführung der Kampagne „Wähl Liebe”“, an der sich mehr als 50 CSDs in ganz Deutschland beteiligt haben (wir berichteten).

Thomas Hoffmann, Vorstandsmitglied des Berliner CSD e. V. ergänzt: „Der Berliner CSD ist eine der wichtigsten und größten Demonstrationen nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Nach unserem sehr erfolgreichen Winter-CSD vor der Bundestagswahl werden wir auch beim Sommer-CSD ein klares Zeichen für Demokratie, Gleichberechtigung und Vielfalt setzen.“

Es ist noch längst nicht alles erreicht!

🌈 CSD, das steht für Christopher Street Day. Jedes Jahr (meist im Sommer) gedenkt die Community mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern. Ausgelöst, so die Legende, habe die Revolte die Feier nach der Beerdigung der Sängerin und Schauspielerin Judy Garland – deren größter Hit ist „Over the Rainbow“.

