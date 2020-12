Der Dreck muss weg ...

× Erweitern Foto: istockphoto.com/wernerimages Bartmann duscht

Kosmetik

Einmal im Monat hat sich deine Haut erneuert, das geht nach und nach vor sich und führt zu einer Menge alter Hautschuppen auf deiner Hautoberfläche.

Mit den richtigen Peelings kannst du deinem größten Organ helfen, gesund zu bleiben und rosig zu schimmern. Eine ganze Fülle an Herstellern bietet passende Produkte für verschiedene Hauttypen an, manche duften, andere riechen nach nix, einige arbeiten sogar mit Säure, um dem alten Ungebrauchten an den Kragen zu gehen. Das klingt jetzt gefährlicher, als es eigentlich ist, wenn man alles beachtet, was beachtet werden muss.

Foto: staxus Boy Die Produkte eignen sich für alle Altersgruppen

Beim „Charlotte Meentzen DERMA CONTROL Fruchtsäurepeeling 10 %“ handelt es sich um ein relativ sanftes Peelinggel das ohne Neutralisator auskommt, anders als beim Hautarzt, der ein ungleich stärkeres Mittel verwenden kann, das dann aber neutralisiert werden muss.

Extrem günstig ist „Balea Brown Sugar & Chia Sugar Scrub“, das man bei dm bekommt. Das Peeling arbeitet mit braunem Zucker und Chia, seine ölbasierte Formel entfernt sehr sanft überschüssige Hautschüppchen, es ist vegan und ohne Mineralöle.

Eher hochpreisig (ca. 40 Euro) ist hingegen die „AHAVA DUNALIELLA ALGEA REFRESH & SMOOTH PEEL-OFF MASK“, die aber auch feine Linien mildern will und als Wirkstoff die Mikroalge Dunaliella Salina aus dem Toten Meer benutzt. Eine erfrischende Peel-off-Maske, die zudem dank schwarzer Bambus-Aktivkohle deine Mitesser wegrubbelt.

Gülden schimmernd ist das Körperpeeling „DR. GRANDEL Soft Sugar Scrub“, das deine Haut geschmeidig und aufnahmebereit für die anschließende Pflege machen soll. Es wird auf die trockene Haut aufgetragen und mit sanften, kreisenden Bewegungen über den Körper massiert, dann kommt Wasser dazu und die Zuckerkristalle lösen sich auf – dann noch gründlich abduschen, das war es.

Wer sich und seiner Haut etwas Gutes tun will, der hat scheinbar die Qual der Wahl, diese vier Produkte werden dir aber auf jeden Fall ein gutes Hautgefühl geben.