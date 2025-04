Klavierabend mit Dr. Pop – Mitsingen erwünscht

× Erweitern Foto: Moritz „Mumpi“ Künster Dr. Pop

Ungewöhnliche Kunst erwartet euch Mitte Mai im Tipi am Kanzleramt, in der größten stationären Zeltbühne Europas. Es geht um Musik!

Dr. Pop ist promovierter Musikwissenschaftler und Comedian. Bekannt u.a. durch die Reihe „Dr. Pops Tonstudio“ bei radioeins vom RBB, als Musikexperte im SAT.1-Frühstücksfernsehen und von diversen Musik-TV-Dokumentationen. Er ist Autor mehrerer Bücher, sein letztes Buch „Dr. Pops musikalische Sprechstunde“ wurde ins Koreanische übersetzt.

Am 18. Mai schlägt Dr. Pop in der Großen Querallee ab 19 Uhr ruhigere Töne an. Es geht um die Magie, bekannter Klavierballaden. Welche Analogien zwischen Mozart und Take That liegen vor? Warum sang Barry Manilow „I write the songs“, wenn er den Song gar nicht selber geschrieben hat? Dr. Pop sitzt am Flügel und bringt noch weitere Tasteninstrumente mit – an diesem wohligen Abend gilt: Mitsingen ausdrücklich erwünscht! www.dr-pop.de, www.tipi-am-kanzleramt.de

