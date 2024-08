„Der kleine Prinz“ – Die Show

× Erweitern „Der kleine Prinz“

Expand „Der kleine Prinz“

Nach ausverkauften Aufführungen in Paris, Sydney, Dubai und einer Saison am Broadway kommt „Der kleine Prinz“, der in diesem Jahr den 80. Jahrestag seiner Erstveröffentlichung feiert und eines der meistverkauften und meistübersetzten Bücher aller Zeiten ist, am 28. August 2024 nach Berlin.

Eine neue Bühnenadaption voller Theaterspektakel, Tanz, Akrobatik und bahnbrechender Videomapping-Technologie, die den von allen Generationen geliebten Abenteuerklassiker buchstäblich zum Leben erweckt. „Der Kleine Prinz“, produziert von der Broadway Entertainment Group, erwacht in einem zauberhaften, erstklassigen Bühnenstück zum Leben. Erlebe eine Besetzung mit entzückenden Charakteren und farbenfrohen Kostümen. Tauche ein in eine lebendige Welt aus Tanz, Musik, Videoprojektion und Akrobatik. Erlebe eine einzigartig innovative Geschichte jetzt auf der Bühne, die das Herz berühren wird. Das preisgekrönte Kreativteam dieser Aufführung des „Kleinen Prinzen“ steht unter der Leitung der Regisseurin und Choreografin Anne Tournié, das Libretto und die Co-Regie übernahm Chris Mouron, Originalmusik von Terry Truck, das Videodesign von Marie Jumelin, Kostümdesign von Peggy Housset, Lichtdesign von Stéphane Fritsch, Sounddesign von Tristan Viscogliosi, Videoprojektion von Etienne Beaussart, Haare und Make-up von Carmen Arbues Miro und Requisiten von Aurélie Gandilhon.

Expand „Der kleine Prinz“

„Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung unserer Tournee in Berlin. Auf seiner Reise teilt der Kleine Prinz seine Botschaft der Menschlichkeit mit den vielen verschiedenen Menschen und Kulturen, denen er begegnet. Wir bringen seine Geschichte über Freundschaft, Einsamkeit, Liebe und Fürsorge für andere und unseren Planeten voller Demut zurück in die Sahara“, sagt Regisseurin Anne Tournié über die Show. Generationen auf der ganzen Welt lieben den „Kleinen Prinzen“. Der Roman wurde in 250 Sprachen übersetzt und mit unglaublichen 200 Millionen verkauften Exemplaren zum zweitbestverkauften Buch der modernen Geschichte… Diese wunderschöne theatrale Umsetzung eines zeitlosen Klassikers hat vielen Menschen gezeigt, dass das Wesentliche fürs Auge meist unsichtbar ist. www.thelittleprincetour.eu