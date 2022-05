Der Natur helfen und sich pflegen

× Erweitern Foto: M. Rädel Natur, LUSH

Der Regenwald braucht Schutz. Obwohl das alle wissen, wird er weiter munter für Möbel, Konsum und Kosmetik abgeholzt, das Weltklima gerät mehr und mehr aus den Fugen. Dass es auch anders gehen kann, zeigt LUSH.

Das ohnehin immer nachhaltig wirkende und fair wirtschaftende queere Unternehmen präsentiert gerade eine nur 5 Euro kostende Badebombe, die Gutes bewirkt bei dir und in Sachen Umweltschutz.

Denn die limitierte „Orang-Utan“-Badebombe verwöhnt nicht nur mit Patschuli, Vanille und Kukui-Öl, der „Gesamterlös (abzgl. MwSt) des Produkts wird zur Unterstützung von Schutzmaßnahmen in West Toba verwendet“, so LUSH via E-Mail an uns.

Für Unterhaltung ist neben Pflege und Entspannung auch gesorgt, verrät LUSH: „Im Inneren jeder Badebombe befindet sich eine Botschaft **, die die Badenden dazu einlädt, in die Klänge des Sumatra-Regenwaldes einzutauchen, der die Heimat der Orang-Utans ist, zu deren Schutz sie beigetragen haben. Die Geräuschkulisse umfasst Klänge aus der Tierwelt des Waldes – Gibbon-Rufe, Affen-Geplauder, Vogelgesänge und den unglaublichen langen Ruf der Orang-Utans“. Diese tolle Idee unterstützen wir gerne! www.orangutans-sos.org

** via QR-Code auf der Bananenpapier-Einlage