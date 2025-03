× Erweitern Foto: @folsomeurope Denis, Jens und Alex sind der frisch gewählte „Folsom Europe“-Vorstand

Alles neu macht der ... März. Gerade wurde der neue Vorstand von „Folsom Europe“ gewählt und bekanntgegeben. Wir gratulieren dem neuen Trio!

„Neuer Vorstand, gleiche Mission“, wird dazu schriftlich verkündet. Bereits gestern wurde der neue Vorstand von „Folsom Europe“ gewählt: „Alex Tessarek, Jens Rüsenberg und Denis Watson übernehmen das Ruder! Wir danken euch für das Vertrauen und freuen uns darauf, weiterhin für unsere Community da zu sein – mit Leidenschaft, Engagement und einer großen Portion Kink.“

Expand Foto: L. Deike Folsom Künstler wie Lars Deike lieben „Folsom“

Hintergrundwissen: Schon seit 2004 kommt Europas Leder- und Fetisch-Szene jährlich bei „Folsom“ in Berlin zusammen. Nach zwanzig erfolgreichen Jahren in San Francisco (im Schnitt 300.000 Besucher) war es auch damals an der Zeit, dass das Fetisch-Ereignis nach Deutschland kommt! Bei „Folsom“, dem einzigen Straßenfest auf europäischem Boden für die gesamte und breit gefächerte Leder-, Sneaker- und Fetischszene, erwarten dich Vereine, Klubs und Bars der Szene – und Live-DJs jeder Art pumpen fette Musik auf die Massen im Klub oder beim Straßenfest. 2025 wird Ende August in Berlin, vom 27. bis zum 31., queerer Fetisch in allen Spielarten gefeiert. folsomeurope.info

