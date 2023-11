Der Welt-AIDS-Tag bei village.berlin

× Erweitern Foto: M. Rädel Kondom HIV AIDS

DER SPIEGEL Aids 1983 1983 ein tödliches Rätsel: Aids.

Am 1. Dezember widmet sich die queere Adresse unter anderem mit einem Kurzfilmprogramm namens „Everyone I Know Is Sick” diesem Gedenktag.

1988 wurde der 1. Dezember zum Welt-AIDS-Tag ausgerufen. Seit Jahrzehnten gedenken wir Anfang Dezember der Opfer der einst tödlichen Bedrohung und unterstützen sichtbar (und mehr als sonst) Präventionskampagnen, die Neuansteckungen verhindern sollen. Das Kurzfilmprogramm bei village.berlin mit Werken von unter anderem Dorothy Cheung (Hongkong), Hiura Fernandes & Lili Nascimento (Brasilien), Beau Gomez (Kanada/Philippinen), Dolissa Medina & Ananias P. Soria (USA) und Kurt Weston (USA) geht um 18 Uhr los.

1.12., Welt-AIDS-Tag, village.berlin, Kurfürstenstraße 31, 18 Uhr