Désirée Nicks Premiere

× Erweitern Foto: R. Recker

Feuchtfröhlich, vulgär und unterhaltsam! Hauptstadtikone, Sängerin und TV-Powerhouse Désirée Nick erobert mit einem Mix aus Gesang und komödiantischen Erzählungen die Herzen des Publikums.

In künstlerischer Begleitung des exzentrischen Star-Pianisten Jack Woodhead führt La Nick das Publikum auf eine Reise, die das Zwerchfell stark beansprucht. Durch gekonntes Umwandeln von Tabuthemen, mit Erzählungen von Hipstern und dem vom Aussterben bedrohten Beruf der Diseuse erzielt sie kabarettistische Meisterleistung. Wer sich Berlins frechstes Mundwerk live und in voller Pracht anschauen möchte, der ist bei dieser Show bestens aufgehoben! Im TIPI am Kanzleramt ist die Show „The Forbidden Material“ der tabubrechenden „Queen of Mean“ an zehn Abenden im Februar zu sehen.

2.2. – 6.2., 8.2. – 12.2., Désirée Nick & Jack Woodhead: „The Forbidden Material”, TIPI am Kanzleramt, Große Querallee