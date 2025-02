Amy bei der „Popkicker“ – Einfach SchwuZig!

× Erweitern Bild: www.schwuz,.de Die Gastgeberin Jurassica macht hier die SuperDRAG

Expand Foto: Street-Art / M. Rädel David Hasselhoff Und diese Kunst „hasselt“ den Hoff!

Destiny, Amy, Jurassica Parka ... Und noch viele weitere Dragqueens beehren am Samstag das SchwuZ in der Rollbergstraße 26, um bei der „Popkicker“ die Tanzflächen zum Kochen zu bringen. Zum Beispiel mit „Abracadabra“ von Lady Gaga.

Beste Popmusik in einem Klub, der dieses Jahr schon 48 Jahre (!) alt wird – der aber erfrischend jung und quirlig geblieben ist, was an den vielen Umzügen liegen mag. Aber auch daran, dass hier LGBTIQ*-Klub-Ikonen wie Modeopfer auf noch recht junge Dragqueens wie zum Beispiel Amy Strong (großes Bild ganz oben) treffen. Klasse! Ebenfalls angekündigt werden für kommenden Samstag Sterne der Berliner Queer-Community wie unter anderem Sony Straight und aMinus. Noch mehr Berlin bekommst du hier.

8.2., „Popkicker“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr, www.schwuz.de

Wir sind auch auf Instagram: