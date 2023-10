Deutscher Musical Theater Preis

× Erweitern Foto: Morris Mac Matzen Deutsche Musical Theater Preis Ein Bild von 2022, aus dem Schmidts Tivoli in Hamburg

Der Berliner Herbst wird glamourös!

Der Countdown läuft, am 9. Oktober ist es so weit: Fast die ganze Musical-Szene kommt nach Berlin. Mit all den Nominierten, Ehrengästen, Preispat*inen und Musicalfans wird es einfach knorke.

Der Deutsche Musical Theater Preis ist einer der wichtigsten Bühnenpreise Deutschlands und die einzige Auszeichnung für deutschsprachige Musicals, die von Profis an Profis verliehen wird. Erstmals wird er im Theater des Westens in Berlin verliehen.

Die Deutsche Musical Akademie hat über ein Dutzend herausragender deutschsprachiger Musicalproduktionen aus der Spielzeit 2022/23 nominiert, – und lobt einen Ehrenpreis sowie den Craig-Simmons-Preis ** aus. Es werden verschiedene Ausschnitte der nominierten Produktionen live präsentiert. Durch den Abend führt Schauspielerin und Sängerin Katharine Mehrling. Zu den prominenten Preispat*innen gehört unter anderem Angelika Milster. Zur Preisverleihung werden zahlreiche prominente Gäste aus Kultur, Politik und Showbusiness erwartet. Einfach dufte! www.deutschemusicalakademie.de

** 2023 wird ein Sonderpreis der Akademie eingeführt, der nach einem der wesentlichen Gründerväter der Deutschen Musical Akademie und ihrem ersten künstlerischen Leiter Craig Simmons benannt ist