Die 13. Berlin Art Week

Expand Foto: M. Rädel KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst Der 5.500 Quadratmeter umfassende historische Brauerei-Gebäudekomplex in Berlin-Neukölln wurde zwischen 1916 und 1930 gebaut. 2011 wurde der denkmalgeschützte Klinkerbau vom deutsch-schweizerischen Ehepaar Burkhard Varnholt und Salome Grisard erworben und zu einem Zentrum für zeitgenössische Kunst samt Café umgebaut, 2013 ging es dann an den Start.

Berlin, Metropole der Künste! Eines der größten Festivals für zeitgenössische Kunst findet vom 11. bis zum 15. September an den unterschiedlichsten Orten Berlins statt.

Beteiligt sind Privatsammlungen, Museen, Projekträume, Galerien und natürlich all die Künstler*innen, die mit ihren Werken die Welt schöner machen – und auch Denkanstöße geben können.Das Programm ist spannend, wie vorab via E-Mail an uns verraten wird: „Eine Vielzahl an nationalen und internationalen Künstler*innen repräsentieren in diesem Jahr die diverse Berliner Kunstszene. Von Mariechen Danz in der Berlinischen Galerie über Samuel Fosso im Kindl – Zentrum für zeitgenössische Kunst, Sigmar Polke im Schinkel Pavillon oder Candida Höfer in der Akademie der Künste bis hin zu Gisèle Vienne im Haus am Waldsee, dem Georg Kolbe Museum und den Sophiensælen, gibt es für alle Besucher*innen spannende Positionen zu entdecken.“

Expand Foto: M. Rädel Neue Nationalgalerie Berlin Die Neue Nationalgalerie am Potsdamer Platz

Kunst und Künstler*innen verschiedenster Genres sind unter anderem bei C/O Berlin, im HAU Hebbel am Ufer, in der Neuen Nationalgalerie und im Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart zu erleben. Und nicht nur dort! Denn vom 12. bis 15. September findet die elfte Ausgabe der „POSITIONS Berlin Art Fair“ im Flughafen Berlin-Tempelhof, Hangar 6 – 7 statt, mehr dazu auf positions.de. Das offizielle Programm der 13. Berlin Art Week wird Anfang August hier veröffentlicht: berlinartweek.de.

