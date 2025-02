Theaters des Westens: „Die Amme“

× Erweitern Foto: ©sunstroem Steffi Irmen, Theaters des Westens Diesmal erfahren wir die wahre Geschichte von Romeo und Julia – und das mit einer gehörigen Portion Humor

Das Theater des Westens präsentiert ab April ein absolutes Must-see: Steffi Irmen in ihrer Paraderolle als „Die Amme“. Nach ihren gefeierten Auftritten in „Romeo & Julia“ und als Christa Moser in „Ku'damm 59“ erobert der Publikumsliebling nun in einem eigenen Musical die Bühne.

Steffi Irmen, der Star des Theaters des Westens („Romeo & Julia“ sowie „Ku‘damm 59“), schlüpft in ihre wohl kultigste Rolle: „Die Amme“. Die Premiere ist am 10. April.

Was Shakespeare uns vorenthalten hat, bringt Steffi Irmen mit Witz und Charme ans Licht. In dieser humorvollen Neuinterpretation des Klassikers erleben wir die wahre Geschichte von Romeo und Julia – erzählt aus der Perspektive der Amme. Musikalisch erwartet euch neben den größten Hits der Erfolgskomponisten Peter Plate und Ulf Leo Sommer („Ich bin ich“, „Vincent“ ...) auch brandneue Lieder. Zum Beispiel „Mädchen auf dem Pferd“ (das Video gibt es unter diesem Feature).

