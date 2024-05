Die „Berlin Music Video Awards“ 2024

× Erweitern Foto: M. Rädel Berlin

Thomas Götz von Aust

Vom 12. bis 14. Juni findet die mittlerweile 12. Ausgabe des Film-Avantgarde-Kunst-Festivals statt. Diesmal im angesagten Klub Gretchen am Mehringdamm, die Pforten öffnen sich dort um 16:30 Uhr.

Das Filmfestival würdige die Kunst hinter den Produktionen von Musikvideos. „In diesem Jahr zeichnen wir Musikvideos in 14 verschiedenen Bewertungskategorien aus, durch eine Jury die aus über 30 professionellen Persönlichkeiten der Musik- und Filmindustrie besteht“, so das queere Festival-Team per E-Mail an uns. „Auch internationale Star Nominee-Teams haben ihre Teilnahme am Festival bestätigt, darunter globale Namen wie Lil Nas X, Megan Thee Stallion, Halsey, Santana SexMachine und Olly Alexander.“ Ob die auch kommen werden? Auf jeden Fall dabei sind die Jury-Mitglieder Buchautor, Denker, Dandy und Veranstalter Thomas Götz von Aust (Bild rechts) und Erotikstern Robert Royal (großes Bild ganz oben). Eine wirklich gute Berliner Mischung! www.berlinmva.com

Über das Gretchen: Konzerte, queere Partys, schwule Happenings in Kreuzberg. Der Klub Gretchen, einst Militärstallungen mit Gewölbedecke, in der Obentrautstraße 19 – 21 (U-Bahnhof Mehringdamm) ist bekannt für Musik aller Genres und Partys wie die „Unshaved“. Wer gerne unkompliziert und cool feiert, der / die ist hier richtig!

