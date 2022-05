Die Berliner CSD-Forderungen 2022

× Erweitern Foto: Stefan Witt / Videokombinat CSD Berlin

Via E-Mail an uns erklärt der Verein: „Unsere Forderungen beinhalten ausformulierte, konkret adressierte und detailierte Maßnahmen und Forderungen, die besonders an diesem wichtigen Tag mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit erwirken sollen. Erstmalig werden wir alle Forderungen an über 150 Entscheidungsträger*innen der Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und weiteren Stellen sowie Institutionen versendet.“ Da der CSD ein Community-Projekt ist, wird auch denen gedankt, die sich besonders einbringen: „Unfassbarer Dank an das CSD Forum Team und besonderer Dank an Kaily, Yasmine, Markus, Philip. Verena, Zoe, Steph, David, Stephan, Mahide, Uwe Marlaine & an allen, die sich beteiligen mit Ideen und ihrem Engagement“ – eine schöne Geste!

Wir haben für dich einige Forderungen zusammengestellt:

- Wir fordern Sichtbarkeit von LGBTQIA*-Menschen mit allen kulturellen Backgrounds in allen öffentlichkeitswirksamen Kampagnen der Berliner Politik und Verwaltungsorganisationen zu implementieren

- Mittelständische Unternehmen und Betriebe müssen dabei unterstützt werden, Homo-, Bi-, Trans-, Inter- und Queerfeindlichkeit sowie Diskriminierung im Arbeitsleben abzubauen und benötigen unternehmenskulturelle Konzepte zur besseren Integration. Daher fordern wir die Industrie- und Handelskammer Berlin mit ihrem Präsidenten Daniel-Jan Girl auf, einen entsprechenden Handlungsleitfaden zu entwickeln, diesen in die Unternehmen und Betriebe zu tragen und eine Anlaufstelle zu schaffen

- Solidarität darf keine Landesgrenzen kennen, daher fordern wir unsere queere Community in Deutschland auf, das Engagement der ukrainischen Queers tatkräftig und mit allen Mitteln, während als auch nach dem Krieg, zu unterstützen

- Die Menschen der queeren Community sollen in ihrer ganzen Bandbreite durch Artikel 3 GG geschützt werden! Deswegen schließen wir uns der Forderung der „Grundgesetz für Alle”-Initiative an und fordern die Verbesserung und Erweiterung dieses Grundgesetzes

