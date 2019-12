Die besten Partys zum Jahreswechsel!

× Erweitern Foto: sergej Party

PROPAGANDA

Foto: M. Rädel Beliebt: das Metropol

Einen Tag vor Silvester kann man schon kräftig feiern im wunderbaren Metropol in Schöneberg am Nollendorfplatz, denn hier steigt heute die „Pre-Silvester-Propaganda“ von Bork Melms und seinem Team. Freu dich auf schwules Treiben in einer legendären Lokation.

30.12., PROPAGANDA, Metropol, S+U Nollendorfplatz, 23 Uhr

Foto: Motown Records Diana Ross Disco-Soul-Königin Diana Ross

SOUL, DISCO, HOUSE + FUNK

Glamourös ist es nicht unbedingt am Kottbusser Tor, #DISCO kann man dort aber trotzdem! Oder gerade besonders gut? Immerhin bedeutet Disco auch eine Art der Weltflucht, so wurde diese Musikart schon 1977 in „Saturday Night Fever“ inszeniert. Und am 30. Dezember steigt hier ab 22 Uhr eine waschechte Disco-Party mit Tom P. und Polly Jones.

30.12., HYSTERIC DISCO, Monarch, Skalitzer Str. 134, U Kottbusser Tor, 22 Uhr

Foto: M. Rädel Nina Queer Rolfe Aufgedreht: Rolfe & Nina Queer

IRRENHOUSE-SILVESTER-GALA

Wooo-hooo! Künstler und Promis, Sekt und ein fettes Silvester-Buffet. Glamour und Liebe für alle! Und natürlich eine Show der Extraklasse sowie Musik szeniger Star-DJs. Freu dich auf VIPs wie Magic Magnus, Brigitte Skrothum und, und, und ...

31.12., IRRENHOUSE-SILVESTER-GALA, Musik & Frieden, Falckensteinstr. 48, U Schlesisches Tor, 23 Uhr

Foto: M. Rädel SchwuZ

SCHWUZIGES SILVESTER

Sicherlich eine der größten Partys zu Silvester steigt in Neukölln, im 1977 gegründeten SchwuZ in der Rollbergstraße. Freuen kannst du dich auf eine Riege angesagter Performer, DJs, Diven und viel, viel Musik (fast) aller Genres.

31.12., Silvester, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 22 Uhr