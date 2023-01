× Erweitern Foto: Barbara Braun / BAR JEDER VERNUNFT Die Bettwurst Die tolle Anna Mateur und sexy Heiner Bomhard

Aus einem Kultfilm aus den 1970er-Jahren wurde ein Kultmusical der 2020er: Rosa von Praunheims „Die Bettwurst – das Musical!“.

Ein kreischendes Vergnügen mit der grandiosen Anna Mateur und dem hinreißenden Heiner Bomhard – bonbonbunt und hintergründig! Ab dem 9. Februar 2023 wieder live zu erleben. Darauf kann man sich freuen!

Regisseur Rosa von Praunheim schuf „Die Bettwurst“ 1971, damals lief die knallbunte Produktion dann im ZDF und sorgte für viel Wirbel. Weil es eben kein normaler Film ist. Schon der Name des Streifens: eine Nackenrolle, die eine ältere Dame, Luzi, gespielt von Luzi Kryn (1919 – 2000, die Nichte des Großvaters väterlicherseits von Rosa von Praunheim, also seine Tante ersten Grades (Quelle: wikipedia)) ihrem jüngeren Liebsten Dietmar (1941 – 1976) schenkt. Der sehr, sehr queer ist. Und die ganze Handlung überhaupt! Liebe, Liebesschwüre, eine Entführung und Drama in einem deutschen Haushalt der Mittelschicht, der sich bemüht, „alles richtig zu machen“ und spießbürgerlich perfekt zu sein.

9. – 26. Februar 2023, „DIE BETTWURST - DAS MUSICAL!“, Bar jeder Vernunft, www.bar-jeder-vernunft.de