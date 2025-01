Die „bump!“ 2025 – DJ Paderkid hat die Hits

× Erweitern Foto: M. Rädel „Bereits ab 20 Uhr öffnet der Schlagerhimmel seine Pforten für dich in der Pepsi Boston Bar“, verrät das SchwuZ ergänzend

Expand Foto: M. Rädel black box vinyl „Hier erwachen die Stars zum Leben – inklusive aller ihrer Modestatements und Skandale“, freut sich der Klub vorab

„Be My Lover“, „Daylight in Your Eyes“ und auch „Wake Me Up Before You Go-Go“: Diese SchwuZ-Party setzt auf die Musik vergangener Jahre, daher wird bei der Show auch George Michael interpretiert, inszeniert und geehrt.

Und zwar von Connor Lingus auf der großen Showbühne. Die Musik davor und danach kommt von angesagten DJs wie Paderkid (im Bild oben rechts), Francis und lisalotta.p. Der größte queere Szeneklub Berlins und DAS Urgestein des Berliner Nachlebens zelebriert das Beste und Schrägte der Vergangenheit, das Hosting übernimmt dabei ganz passend die legendäre Edith Schröder!

4.1., „bump! Back in Time“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 22 Uhr

Besuch uns auf Instagram: