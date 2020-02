Transsib in der Busche

× Erweitern Foto: blu.fm Party

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Transsib-Fan Jurij und Mutter Dora

Am 7. März kannst du in der Busche mehr oder weniger russisch in den Weltfrauentag reintanzen. Passt doch.

„Gefühlt war gerade noch der Weihnachtsmann da und wir haben alle die Knallerei zu Silvester überstanden, und schwups ist wieder Frauentag“, so das Team der Party Transsib. „Das feiern wir wieder gebührend mit unserer Frauentagsparty. Gute Laune mit jeder Menge Getränke, super Musik von ChrisArs und Music at BUSCHEBOX für unsere Gäste sind garantiert.“

7.3., Transsib Weltfrauentag, Die Busche, Warschauer Platz 18, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, www.diebusche.de