„BORN IN THE 90'S PARTY“ mit Eurodance-Star

× Erweitern Lori Glori

Lori Glori Busche

„Six Days“, „Let the Dream Come True“, „My Body + Soul“ oder auch „Pray“: Am 1. Oktober erklingt eine der ganz großen Stimmen des klassischen Eurodance in der queeren Kult-Disco Busche: Lori Glori.

Die Sängerin sang schon Top-Charthits für Eurodance- und Pop-Projekte wie Intermission, Centory, Loft und DJ BoBo, ist aber auch auf Alben von nicht weniger legendären Bands wie zum Beispiel Magic Affair oder auch dem Captain Hollywood Project zu hören.

Nur war sie leider damals oft nicht im Video zu sehen, etwa bei DJ BoBo, der zeigte lieber seine Frau und Tänzer*innen der Touren. Dafür steht die Wahl-Schweizerin Lori Glori jetzt im Fokus und tourt erfolgreich mit ihren Hits durch Europa.

1.10., „Born in the 90's Party“, Die Busche, Warschauer Platz 18, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, www.loriglorimusic.com