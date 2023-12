× Erweitern Foto: DERDEHMEL / Urbschat Schlosspark Theater

Foto: DERDEHMEL / Urbschat Schlosspark Theater

Tirilie! Gleich zum Jahresbeginn 2024 geht es hier äußerst heiter zu, wenn Antje Rietz mit ihrer grandiosen Darstellung der legendären Florence Jenkins Foster ** in der Komödie „Knapp daneben ist auch vorbei – Die Diva der falschen Töne“ („Glorious“) im Schlosspark Theater loslegt.

„Die Diva hielt sich selbst für eine begnadete Sopranistin, verfehlte aber mit traumwandlerischer Sicherheit jeden Ton der Opernarien, so dass sich die High Society im New York der 1940er-Jahre nur so bog vor Lachen. Urkomisch und meisterhaft gespielt von Antje Rietz ist dies ein Highlight, das dem Publikum sicher viel Vergnügen bereiten wird“, so das Team des Theaters dazu schriftlich. Wir freuen uns drauf! Die Premiere ist am 13. Januar 2024 um 20 Uhr. www.schlossparktheater.de ** Ihre Geschichte wurde auch mit Meryl Streep verfilmt