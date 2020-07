Die Gaga feiern, dem SchwuZ helfen

× Erweitern Foto: Universal Music Lady Gaga Lady Gaga hatte vor allem zwischen 2008 und 2013 eine Reihe großer Hits und wurde damit zur Ikone, seit 2020 setzt sie nach Ausflügen in die Jazz- und Filmwelt wieder erfolgreich auf Dancefloor-Pop

Foto: Universal Music Lady Gaga

Am Samstag legen sich Künstler wie Bambi Mercury und Miss Ivanka T. ** in dem Neuköllner Klub für die Community und für „Mother Monster“ ins queere Zeug. Los geht es am Samstag um 19 Uhr.

„Ursprünglich sollte am 12. April 2020 das fulminante GAGA Event im SchwuZ stattfinden. Dann kam Corona. Nun gibt es am kommenden Samstag auf Facebook einen kleinen Ausblick auf das, was die Gäste erwartet, wenn der Klub zukünftig wieder seine Pforten öffnen kann“, so SchwuZ-Geschäftsführer Marcel Weber.

Foto: B. Bowen Lady Gaga 2020

„Ganz im Zeichen des aktuellen Lady-Gaga-Albums erwarten die Zuschauer_innen ein einmaliges Klub-Setting mit DJ-Set, einer aufwendigen Lady-Gaga-Show, den Dragqueens Miss Ivanka T., FKA und Bambi Mercury, Influencer-Talk und tollen #Chromatica-Gewinnspielen“.

Hier geht es zum Lady-Gaga-Streaming-Klubspaß: www.facebook.com/schwuz/live

Und hier kannst du spenden! #saveourschwuz

** aka Niklas van Schwarzdorn