Die Goldvögel brauchen Unterstützung

× Erweitern Foto: Jeremy Knowles

Foto: M. Rädel Kirche Zum Welt-AIDS-Tag ist ein Konzert geplant. „Das Welt-AIDS-Tag-Konzert dient dazu, Verantwortliche in Politik, Massenmedien, Wirtschaft und Gesellschaft – weltweit wie auch in Europa und Deutschland – daran zu erinnern, dass die HIV-/AIDS-Pandemie weiter besteht.“

Der queere Berliner Chor Die Goldvögel braucht dringend eure Unterstützung, um die „Queer-Konzertserie“ und den Welt-AIDS-Tag in der Zwölf-Apostel-Kirche zu finanzieren. Daher wenden sich die Musiker*innen via Social Media an Fans und Unterstützer*innen.

„Es fehlen uns momentan 3000 Euro. Wir möchten keinen um den vollen Betrag bitten, daher würden wir uns sehr freuen, wenn du die Möglichkeit hast, 50 – 100 Euro zu geben. Natürlich sollst du dich nicht verpflichtet fühlen. In den Queer-Konzerten bieten wir ein schönes musikalisches Programm zu praktisch-existenziellen Themen, die besonders queere Menschen in Berlin berühren“, so der Chor schriftlich.

„Am 1. Dezember schließen wir unsere erste Saison mit einem Konzert zum Welt-AIDS-Tag unter der Überschrift Ein Licht im Dunklen ab. Viele Gäste besuchen unsere Konzerte. Sie sind begeistert und berührt und berichten uns, dass die Konzerte ihnen neue Hoffnung geben. Wir freuen uns sehr, dass unser Konzept gut funktioniert. Die Finanzierung der Konzerte ist allerdings eine Herausforderung, besonders in diesem ersten Jahr, in dem wir noch keine öffentlichen Fördermittel erhalten. Die Konzerte sind für unsere Gäste kostenlos, jedoch bitten wir um Spenden. Deine Spende dient ausschließlich der Vergütung der Musiker“, so Mads Elung-Jensen, Vorsitzender von Songs of Life e.V.

Wer helfen will, kann dies hier tun: Songs of Life, Berliner Sparkasse, IBAN: DE76 1005 0000 0191 1247 70. Oder auch hier: www.betterplace.org