JUGENDKULTURKARTE Berlin: Der Countdown läuft

Zehntausende junge Erwachsene sind bereits mit ihrem Kulturguthaben in der Berliner Kulturlandschaft unterwegs — vom Planetarium über Lesebühnen bis hin zu Kino, Klubs und Kabarett. ­Bereits gibt es über 65.000 Registrierungen – die Abholung ist noch eine Woche möglich.

Alle Berliner*innen zwischen 18 und 23 Jahren können sich noch eine Woche, bis 28. Februar 2023, nach einer Online-Registrierung auf jugendkulturkarte.berlin ihre JUGENDKULTURKARTE in einer von über 40 Bibliotheken abholen. Damit steht ihnen ein Guthaben von 50 Euro zur Verfügung, das sie bis zum 30. April 2023 bei vielen Berliner Kulturorten einlösen können.

Kultursenator Klaus Lederer: „An alle Berliner*innen zwischen 18 und 23 Jahren: Holt euch noch bis Ende Februar die Jugendkulturkarte und genießt bis Ende April mit dem 50 Euro Kulturguthaben, worauf ihr Lust habt! Ob Kino, Klub, Museum oder Theater – in unserem vielfältigen Berliner Kulturangebot ist für jeden Geschmack und jede Laune etwas dabei.“

Wie funktioniert die JUGENDKULTURKARTE? Berliner*innen, die im Aktionszeitraum zwischen dem 1. Februar und 30. April 2023 18 bis 23 Jahre alt sind oder werden und in Berlin mit Erst- oder Zweitwohnsitz gemeldet sind, können sich online unter www.jugendkulturkarte.berlin anmelden. Im Anschluss können sie die Karte bis zum 28. Februar 2023 in vielen öffentlichen Bibliotheken mit ihrem persönlichen Abhol-Code abholen. Auf der JUGENDKULTURKARTE ist ein Guthaben von 50 Euro, das bis zum 30. April 2023 für Tickets an den Ticketschaltern sowie an Abend- und Vorverkaufskassen der teilnehmenden Kulturorte eingelöst werden kann. Es gelten die regulären Preise; Vergünstigungen wie etwa für Auszubildende oder Studierende werden selbstverständlich anerkannt. Manche Einrichtungen wie die Volksbühne, das Theater unterm Dach oder der Friedrichstadt-Palast bieten Sondertickets an.

www.jugendkulturkarte.berlin, Ausgabestellen: über 40 Bibliotheken des Verbunds der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) auf der Website gelistet