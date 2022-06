45 Jahre: „Die Konsequenz“ im Kino

× Erweitern Foto: EUROVIDEO Die Konsequenz Am 10. Juli wird der schwule Filmklassiker erneut im Kino gezeigt

Die Konsequenz, EUROVIDEO Ab dem 9. Juni gibt es den Film neu auf DVD und Blu-Ray, packend wie damals, sinnlich und wichtig

Wolfgang Petersens preisgekrönter Film „Die Konsequenz“ nach dem autobiografischen Roman von Alexander Ziegler mit Jürgen Prochnow und Ernst Hannawald war damals, 1977, ein Skandal.

Der Film erzählt von einer schwulen Liebe zwischen Schauspieler Martin (Jürgen Prochnow) und Thomas (Ernst Hannwald), die sich im Gefängnis lieben lernen, Thomas ist der Sohn des Aufsehers, Martin sitzt ein. Nach der Haft ziehen die beiden Männer zusammen, doch die Eltern zerstören die Beziehung.

2022 erscheint der Film mit einem 16-seitigen Booklet mit ausführlichen Informationen zur Entstehungsgeschichte und Hintergründen zum Skandal, digital ist „Die Konsequenz“ bereits seit dem 27. Mai verfügbar. Wir verlosen den Film! Schreibt uns einfach auf Instagram @blu_germany in die Kommentare, warum ihr den Film gewinnen wollt. www.instagram.com/blu_germany

Am 10. Juli wird um ca. 10:45 Uhr (Fotocall) der schwule Filmklassiker erneut im Kino gezeigt, in der Astor Film Lounge Kurfürstendamm 225, 10719 Berlin. Hauptdarsteller Jürgen Prochnow wird anwesend sein, im Anschluss an den Film gibt es ein Q&A. Hier gibt es Karten.