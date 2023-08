Die Kunst des 19. Jahrhunderts

× Erweitern Foto: M. Rädel Die Alte Nationalgalerie in Berlin-Mitte

Foto: M. Rädel Berlin, Humboldt Forum Berlins Mitte ist oft ohnehin wie eine Zeitreise, trotz aller angesagten Trendläden

Ende August kann #mensch in eine oft verklärte Zeit eintauchen. Eine in Sachen Architektur, Kunst und Mode wunderschöne Zeit – für reiche und privilegierte Weiße. Im Rahmen einer Führung am 27. August können wir ab 15 Uhr das genießen, was einst nur die Oberschicht erleben konnte.

„Die 1876 eröffnete Alte Nationalgalerie vereint Gemälde und Skulpturen des 19. Jahrhunderts, darunter Schlüsselwerke von Casper David Friedrich, Adolph Menzel und Édouard Manet sowie Johann Gottfried Schadows Prinzessinnengruppe. Jeden Sonntag wird ein anderer Schwerpunkt gelegt“, so das Team der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel dazu. Hier erfährst du mehr: www.smb.museum Eine Anmeldung ist erforderlich.