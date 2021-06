Die MEMBERS kommt zurück

„Wir erwachen hoffentlich möglichst bald vom Dornröschenschlaf“, der erste Satz der E-Mail des queeren Teams der Technoparty, DER Technoparty Berlins, an uns sorgte sogleich für gute Laune.

Für die nächsten Monate konnten einige Termine festgezurrt werden, sollte sich die Pandemie also weiter so entwickeln, die notwendigen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung weiter so gut greifen und weiterhin getestet und geimpft werden, dann kann man sich auf den 26. Juni, den 24. Juli, den 21. August und den 18. September freuen.