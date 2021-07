Æden – Open-Air-Klubvergnügen

× Erweitern MEMBERS

Foto: Constantin Hartenstein Maximilian Moll Maximilian ist Teil der Party MEMBERS

Die Lokation Æden am Schleusenufer ist ein Open-Air-Klubvergnügen mit jeder Menge Frischluft und einem Klubgarten, wie gemacht, um in hippieske Techno-Feierfreuden zu verfallen. Und das kannst du hier schön queer am CSD-Wochenende bei der MEMBERS.

„Jetzt sind wir endgültig zurück im komplett neu gestalteten Garten mit seinem neuen Soundsystem, das uns den Safe Space gibt, den wir alle vermisst haben. Mach dich bereit für diesen Sommergenuss!“

Die angekündigten DJs für „MEMBERS – Trees of Pride“ wären, so Stand heute: MARC MIROIR, HGR und DEVAN. Los geht es am 25. Juli schon um 14 Uhr, erst um 2 Uhr am Folgetag ist der Partyspaß vorbei. Yey!

25.7., MEMBERS, Æden, Schleusenufer 3, 14 – 22 Uhr, www.members-berlin.de, www.marcmiroir.de