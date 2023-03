Die Moloko machts!

Foto: M. Rädel Party Klub

Das Wort kennt #mensch. In dem Film „A Clockwork Orange“ war es ein fataler Cocktail namens „Moloko Plus“, in den Klubs waren es die Hits mit der Stimme von Róisín Murphy von Moloko, die die Community tanzen ließen.

Und seit einiger Zeit gibt es auch eine erfolgreiche Party in dem über 30 Jahre alten Traditionsklub Berlins, der Busche, die nach dem russischen Wort für Milch benannt ist.

Am 1. April ist es wieder so weit, um 22 Uhr öffnen sich die Pforten zur „MOLOKO“-Party. Angekündigt werden DJ Dee (BuscheBox) und DJ Baerlinalex (Osteuropa-Hits und Gay-Pop-Floor). Da Milch bekanntlich weiß ist, freuen sich die Veranstalter*innen über Besucher*innen, die weiß-gekleidet kommen. Das wird dann auch mit einem zusätzlichen 5-Euro-Drink-Voucher belohnt … Gut zu wissen: In der Busche gilt die Jugendkulturkarte.

1.4., Die Busche, Warschauer Platz 18, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, busche.berlin