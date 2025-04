Die Nacht gehört dir!

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ Am Samstag mit dabei sind neben Gastgeberin Jurassica (Bild) auch unter anderem Modeopfer, trust.the.girl, U-Seven, Stella deStroy und Destiny Drescher.

Expand Foto: Krizzi with the K! Jurassica Parka

Dragqueen, DJ, Host, Entertainerin – Jurassica Parka (früher: Gina Tonic) ist eine echte Allround-Ikone der queeren Szene. Ihre Karriere begann 2004 genau da, wo bis heute ihr Herz schlägt: im SchwuZ. Damals stand sie zum ersten Mal auf der Bühne – und hatte sogar eine eigene Kolumne in der blu. So fing alles an.

Heute ist ihre Partyreihe „POPKICKER“ nicht mehr aus dem Berliner Nachtleben wegzudenken. Bunt, inklusiv, queer – und mit ganz viel Glitzer und bester Populärmusik. Ja, Jurassica steht für Respekt, Vielfalt und eine Extraportion Liebe, denn im 1977 gestarteten SchwuZ ist jede*r willkommen – Hauptsache, #mensch hat Lust auf eine legendäre Nacht im manchmal rumpeligen, aber immer irgendwie schönen Neukölln!

Über das SchwuZ: Seit 48 Jahren ist das SchwuZ mehr als nur ein Klub – es ist eine queere Institution, ein Safe Space und ein Ort der gelebten Vielfalt. Was einst als rebellisches Partyprojekt begann, ist heute Berlins größter queerer Szeneklub – mit einem internationalen Ruf. Musikalisch reicht das Spektrum von Eurodance, Hip-Hop und Pop bis hin zu House, Elektro und Disco – etwa bei der legendären Partyreihe „bump!“. Das Publikum? Bunt, laut, vielfältig. Die Gästeliste? Mitunter prominent: Von Jean Paul Gaultier über Erasure bis hin zu Wolfgang Joop und Betty BücKse – sie alle haben hier gefeiert. Und auch wir von Männer / blu immer wieder gerne.

12.4., „POPKICKER mit Jurassica Parka“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Boddinstraße, 22:30 Uhr

